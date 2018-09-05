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В Узбекистане планируют повысить экспорт текстиля на 470%

Экономика

В Ташкенте состоялась международная текстильная конференция Uzbekistan Textile Conference

Ташкент, 5 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  За восемь лет промышленное производство текстильной отрасли Узбекистана планируется увеличить на 350%, сообщает 5 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на председателя правления ассоциации «Узтекстильпром» Ильхома Хайдарова.

По его словам, до 2025 года в республике экспорт текстиля планируется увеличить на 470%, одежды и тканей — на 300%, трикотажных изделий — на 450%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года в Ташкенте состоялась международная текстильная конференция Uzbekistan Textile Conference. В ходе мероприятия Хайдаров заявил, что в текстильную отрасль Узбекистана инвестировано более $3 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В текстильную отрасль Узбекистана инвестировано более $3 млрд

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Экономика Узбекистана
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