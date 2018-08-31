3 млрд рублей и залог, кредиторы из КНР: подробности банкротства «ВИМ-Авиа»

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 07:23 — REGNUM К проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа», имеющей регистрацию в пгт Богатые Сабы (Татария), продолжают поступать претензии кредиторов из разных стран и регионов России. Долги компании после удовлетворения требований одного из них, ставшего правопреемником первоначального истца по банкротному иску, выросли сразу на 3,041 млрд рублей. После принятия данного решения временный управляющий авиапредприятия сможет провести первое собрание кредиторов, где должны решить вопрос, переходить ли к следующему этапу банкротной процедуры или продлить наблюдение. Ранее по ходатайству ООО «РНГО» были введены обеспечительные меры — запрет проводить собрание кредиторов до рассмотрения его притязаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

20 сентября 2018 года Арбитражный суд Татарии в рамках отдельного производства рассмотрит требование ООО «РНГО» о признании «за ним статуса залогового кредитора общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-Авиа»».

В конце августа 2018 года суд включил в третью очередь кредиторов требование ООО в размере 3 000 000 000 рублей долга, 32 219 178,08 рубля процентов за пользование кредитом и 9 304 343,79 рубля неустойки.

В числе кредиторов авиапредприятия также может появиться Чжэцзянская международная туристическая компания «Новый мир». 29 августа 2018 года Арбитражный суд Татарии принял решение рассмотреть претензии компании из КНР на сумму 23 206 840 рублей «после рассмотрения дела о признании должника несостоятельным (банкротом) по существу и (или) введения следующей процедуры банкротства».

Напомним, печальную известность компания приобрела в 2017 году в связи с частыми задержками рейсов, а осенью того же года к ней был подан иск с требованием признать банкротом. Первоначальным истцом стала компания из Ульяновска, но в феврале 2018 года её заменил правопреемник из Москвы — ООО «РНГО». Первым этапом в отношении ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» стало наблюдение, которое должно было продлиться до середины июня 2018 года. В связи с тем, что ходатайства крупных кредиторов к сроку окончания наблюдения не были рассмотрены, один из них (ООО «РНГО») наложил обеспечительные меры через суд, запретив проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения его требования. К началу июля долги компании составили почти 12 млрд рублей, но были рассмотрены еще не все ходатайства кредиторов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту невыплаты зарплаты сотрудникам авиапредприятия было возбуждено уголовное дело, а в октябре 2017 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства. Помимо этого, бывшему генеральному директору вменяется мошенничество.

Ранее топ-менеджмент «ВИМ-Авиа» заподозрили в выводе активов за пределы страны. Следствие отметило, что «…лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки».

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