Индонезия стремится увеличить экспорт пальмового масла в Пакистан

Джакарта, , 16:10 — REGNUM Правительство Индонезии вместе с предпринимателями пальмового масла работают рука об руку, чтобы расширить и укрепить экспортный рынок. Так, Индонезия отправит торговую делегацию в Пакистан, сообщает Antaranews.

«После того как правительство Индонезии вместе с предпринимателями пальмового масла добились торговых успехов, особенно экспорта в Европу и Российскую Федерацию, теперь настала очередь Пакистана», — заявил заместитель председателя индонезийской ассоциации пальмового масла Тогар Ситангган.

Пакистан — четвертый по величине покупатель сырого пальмового масла после Индии, Европейского союза и Китая.

«Пакистан является стратегическим рынком для Индонезии», — добавил председатель ассоциации пальмового масла.

Экспорт индонезийского пальмового масла достиг 22,9 млрд долларов США в 2017 году. Пакистан внес около 2 млрд долларов США или почти 10%.

В ходе визита индонезийской делегации в Пакистан 6 сентября 2018 года состоится конференция и презентация пальмового масла из Индонезии.