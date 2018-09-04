Нефть движется к отметке $80

Москва, , 09:23 — REGNUM Цены на нефть продолжают плавно пробираться на север, обнов накануне уже почти двухмесячные максимумы в районе $78,43. Brent зацепилась за отметку $78 и целится на $80, но по мере приближения к этому уровню или по его достижению, игроки с высокой долей вероятности перейдут к фиксации прибыли, и уже после отката будут определяться с дальнейшими действиями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По сути, «иранский фактор» уже давно заложен в ценах, и сейчас он оказывает рынку больше психологическую поддержку. Цены растут на этой теме в основном благодаря поступающим сообщениям о том, что экспорт из третьего по величине производителя ОПЕК уже сейчас прилично сокращается. К слову, по прогнозам, предложение NIOC — национальной нефтяной компании Ирана — в наступившем месяце сократится до 1,5 млн баррелей в сутки от июньских 2,3 млн.

«А вот отраслевые сигналы из США на протяжении последних недель в основном радуют быков, указывая на некоторое снижение активности сланцевых компаний. Другие же события в Штатах, напротив, несут угрозу для текущего роста котировок черного золота. Речь идет о торговой войне с Китаем, которая грозит падением мирового спроса вследствие замедления темпов экономического роста. Этот фактор как раз может послужить тем самым катализатором фиксации прибыли в ближайшие дни», — полагает эксперт.

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