Петербург нарастил ввод жилья, но пока отстаёт от темпов 2017 года

Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В августе 2018 года в Северной столице введено в эксплуатацию 177 772 кв. м жилья, или 130 домов на 3890 квартир, включая индивидуальное строительство, сообщили 3 сентября в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Это больше, чем за тот же месяц год назад: в августе 2017 года в городе было введено 104 033 кв. м жилья — 114 домов на 2205 квартир.

Если же сравнить объемы вводимого жилья с нарастающим итогом, то становится понятно, что темпы 2018 года пока существенно ниже, чем годом ранее. С января по 1 сентября 2018 года в Петербурге введено более 1 млн 285 тыс. кв. м жилья. В 2017 году на ту же дату было введено в эксплуатацию более 1 млн 960 тыс. кв. м жилых помещений.

В лидерах по строительству жилья в августе текущего года — Невский, Пушкинский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга. Кроме жилья, сданы в эксплуатацию восемь социальных объектов, в том числе школа и детский сад на 220 мест в Невском районе, школа на 1375 мест в Петродворцовом районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов заявил, что к 2024 году на среднего петербуржца будет приходиться порядка 28,6 кв. метров жилья. До 2024 года планируется вложить около 1 трлн рублей в жилищный рынок. Это должно помочь сохранить высокие темпы ввода жилья и улучшить жилищные условия горожан.

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