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«Электронные коммерсанты» в КНР теперь отвечают головой за здоровье клиента

Экономика

Новый закон об электронной коммерции был принят высшим законодательным органом – Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) после обеда по Пекину 31 августа

«Электронные коммерсанты» в КНР теперь отвечают головой за здоровье клиента
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
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Пекин, 1 сентября 2018, 06:06 — REGNUM  Согласно новому закону, операторы платформ электронной коммерции в Китае будут облагаться штрафом в размере до 2 млн юаней ($292 731), если они не смогут в полной мере исполнить свои обязательства перед клиентами, сообщает 31 августа газета China Daily.

Новый закон об электронной коммерции был принят высшим законодательным органом — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) после обеда по Пекину 31 августа.

Закон призван защищать потребителей и ставит целью улучшить развитие сферы электронной коммерции в стране. Он также увеличивает надежность платформ электронной коммерции.

Касательно товаров, связанных со сферой здравоохранения, операторы должны в полной мере исполнять свои обязательства по проверке квалификации продавцов, также защищать безопасность потребителей, в противном случае, на них ляжет вся ответственность за нанесенный здоровью вред.

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