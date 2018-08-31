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Воронежская область накормит Россию фуа-гра

Экономика

В регионе анонсирован масштабный проект по производству мяса птицы

Воронежская область накормит Россию фуа-гра
Александр Кестер. Утки в воде

Воронеж, 31 августа 2018, 12:33 — REGNUM  Производство фуа-гра и других продуктов из мяса птицы планируется запустить в Воронежской области. Стоимость нового проекта оценивается в три миллиарда рублей.

О запуске нового производства сообщил в беседе с изданием De Facto предприниматель Геннадий Мешков. По его словам, проект планируется реализовать на базе ООО Агрохолдинг «Рамонская индейка»: ранее он приобрел активы предприятия — территорию в 250 га возле села Каверье.

По словам инвестора, проект предполагает две очереди производства. Первая очередь — это запуск производство мяса утки, а также фуа-гра, паштетов, колбас, детского питания, мощность рассчитана на 10−20 тыс. тонн в год. Заработать предприятие должно уже в следующем году. При этом будет создано и собственное хозяйство по выращиванию уток — до 1 млн голов. Вторая очередь предприятия предполагает выпуск мяса индейки.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей, срок окупаемости может составить, по прогнозу, до пяти лет.

Добавим, что, судя по данным Воронежстата, объемы производства продукции животноводства в регионе продолжают расти: так, за семь месяцев 2018 года производство мяса в регионе выросло на 28,9%, составив 293,2 тыс. тонн

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Животноводство
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