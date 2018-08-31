В Новосибирске полтора года незаконно добывали глину, ущерб оценён в 71 млн

Новосибирск, , 10:01 — REGNUM Между Советским районом Новосибирска и селом Верх-Тула обнаружен котлован, где незаконно добывают полезные ископаемые, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О площадке, где на протяжении полутора лет незаконно ведётся добыча глины, сообщили члены межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль». Общественники обратились с запросом в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, где им ответили, что «лицензии на пользование недрами с целью добычи общераспространённых полезных ископаемых в пределах указанных участков не выдавались».

«В целях прекращения незаконной добычи полезных ископаемых на данной территории министерством подготовлены и направлены в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру Новосибирской области материалы для принятия мер реагирования», — говорится в официальном ответе Минприроды региона на запрос главного редактора газеты «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

В областной прокуратуре Антонову сообщили, что «в июне 2018 года природоохранной прокуратурой с участием министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, управления Россельхознадзора региона, сотрудников отдела полиции МО МВД России «Новосибирский» проведена проверка аналогичных доводов заявителей о незаконной добыче полезных ископаемых в указанном месте».

Прокурорская проверка установила, что на участках сельскохозяйственного назначения вблизи п. Крупский Новосибирской области ведётся незаконная, без лицензии, добыча глины, и уже разработан карьер.

«Добыча производится с января 2017 года. Добытая глина реализовывалась в ОАО «Новосибирскавтодор». Общая площадь карьера, в котором осуществлялась незаконная добыча глины, составила 7,2 тыс. га, объём выемки — 192,4 тыс. куб.м. — заявили в прокуратуре. — Согласно выполненного министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области в соответствии с правилами расчёта (…), размер вреда, причинённого государству в связи с утратой запасов полезных ископаемых, вызванной самовольным пользованием недрами, составил 71,2 млн рублей».

Информация направлена начальнику отдела полиции №3 «Верхтулинский» межмунициального отдела МВД России «Новосибирский» для решения вопроса об уголовном преследовании. Предстоит установить и лиц, виновных в нарушении земельного законодательства. В настоящее время проводится доследственная проверка.

«Оснований для принятия природоохранной прокуратурой иных мер в настоящее время нет», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем Ростислав Антонов, который является также руководителем «Гражданского патруля», задаётся вопросом, как подсчитать вред нанесённый экологии региона, в том числе от завезённых туда строительных отходов?

«И каков общий ущерб бюджету от всех этих незаконных карьеров (и сколько их?) разбросанных по всей области, если только по одному ущерба насчитали 71 млн рублей», — написал он на своей странице в Facebook.

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В ближайшее время ИА REGNUM направит официальный запрос в ОАО «Новосибирскавтодор» с просьбой прокомментировать информацию о закупке незаконно добытой глины.