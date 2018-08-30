Граждане РФ готовы примириться с повышением пенсионного возраста?

Москва, , 17:58 — REGNUM После обращения президента России Владимира Путина посвященного повышению пенсионного возраста, в РФ должно стать меньше противников этой реформы. Это предположил генеральный директор всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, комментируя 30 августа корреспонденту ИА REGNUM речь главы государства.

«Отношения общества к пенсионной реформе уже сформировано и оно весьма устойчиво, — сказал Федоров. — Я каких-то серьезных изменений не ожидаю. Никто ее не полюбит. Ждать этого не стоит. Это слишком серьезный вопрос касающийся буквально всех. Какого эффекта можно ждать? Можно ждать, что ожидания отказа от реформы ликвидируются. Президент свое слово сказал. До вчерашнего дня эти ожидания были довольно серьезными. Второй эффект — это примирение с реформой части общества. Прежде всего, потому что изначальные жесткие параметры предложенные правительством смягчены. Соответственно противников должно стать меньше. Ну и третий важный эффект — власть за эту реформу заплатила своим рейтингом. Теперь это снижение должно прекратиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) предложения президента РФ Владимира Путина по доработке законопроекта об изменении параметров пенсионной системы смягчат проведение пенсионной реформы в РФ.

Как считает парламентарий, предложенные главой государства меры стали реакцией на предложения правительства, сторонников изменения параметров пенсионной системы, а также противников и экспертов, обозначивших вероятные риски и предложения для комплексного решения.

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