На железных дорогах Украины сложилась критическая ситуация — эксперт

Киев, , 16:45 — REGNUM Железнодорожные грузоперевозки на Украине находятся в критическом состоянии, и требуют вмешательства со стороны правительства, заявил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков 27 августа в комментарии изданию «Минпром».

По словам эксперта, за прошедшие два месяца на железных дорогах скопилось 320 брошенных составов (составов без локомотивов — ИА REGNUM ). На Приднепровской железной дороге их количество возросло почти в десять раз — с 17 до 165. Это означает, что крупнейшие предприятия страны не могут доставить свою продукцию потребителю.

Каленков отметил, что наиболее остро кризис на железной дороге ощутили горно-обогатительные комбинаты (ГОК) Украины. Количество готовой железорудной продукции на складах уже превышает норму в четыре раза. Предприятия вынуждены снизить объем производства. Потери ГОКов уже превысили $100 млн.

«Такой ситуации, как сейчас — за последние 2−3 года точно не было. Это требует вмешательства на правительственном уровне», — считает Александр Каленков.

Он также отметил, что представители крупнейших бизнес-ассоциаций Украины обратились с письмом к первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву с просьбой принять все необходимые меры для исправления ситуации.

Напомним, ранее Каленков заявил, что из-за действий руководства украинской железной дороги расходы грузоперевозчиков с начала года увеличились более чем на треть.

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