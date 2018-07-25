«Укрметаллургпром»: политика УЖД убивает экономику страны

Киев, , 13:26 — REGNUM Политика «Украинских железных дорог» (УЖД) в области грузовых перевозок приведет к экономической стагнации Украины, заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает 25 июля «112 Украина».

По его словам, из-за дефицита тягового состава, блокады Донбасса, забастовок УЖД испытывает большие проблемы. Однако действия УЖД для решения этих проблем не устраивают украинских промышленников. Каленков отметил, что из-за действий УЖД расходы грузоперевозчиков за последние восемь месяцев увеличились на 30−35% и могут вырасти до 40−45%.

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«Такой рост логистических затрат не выдержит ни одна экономика мира», — посетовал Каленков.

Напомним, ранее УЖД заявили, что в 2018 году тарифы на пассажирские перевозки вырастут на 24%.

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