Таджикско-узбекское совместное предприятие будет производить грузовики

Душанбе, , 15:45 — REGNUM В Таджикистане уже осенью 2018 года планируется запуск производства грузовых автомобилей на совместном таджикско-узбекском предприятии. Этим займутся узбекская Krantas и Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО).

По словам пресс-секретаря таджикской компании Игоря Саттарова, сбор грузовых машин будет производиться в Таджикистане, для этого на базе заброшенного цеха ТАЛКО уже почти завершена установка необходимого оборудования.

Отмечается, что в первую очередь грузовики будут производиться для удовлетворения потребностей самой алюминиевой компании — из-за роста объемов добычи руд, угля и сырья для производства глинозема в Таджикистане возникла необходимость в дополнительных грузовиках.

Однако, на предприятии планируется также выпуск машин для коммунальных служб по заявкам органов государственной власти.

Пока не сообщается о том, какие именно грузовые автомобили будут производиться. Но известно, что Krantas выпускает более трех десятков видов спецтехники на различных базовых шасси, в том числе КАМАЗ, MAN, ISUZU и другие.

Ожидается, что ТАЛКО во время своего предстоящего сентябрьского визита в Таджикистан посетит глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.