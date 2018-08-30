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Примагнитился. Бывший глава Ozon стал консультантом у крупного ретейлера

Экономика

Чтобы «повернуться лицом к потребителю»

Москва, 30 августа 2018, 01:11 — REGNUM  Бывший глава Ozon Дэнни Перекальски теперь работает консультантом ретейлинговой сети «Магнит», сообщила генеральный директор корпорации Ольга Наумова в интервью РБК.

Это сделано в рамках реализации идеи владельцев «Магнита» о том, чтобы «повернуться лицом к потребителю».

Уточняется, что Перекальски будет давать консультации по цифровым технологиям и маркетингу, разрабатывать программы лояльности, организует ведение клиентской аналитики.

В результате руководство рассчитывает на «трансформацию маркетинговой политики, продвижение компании через различные digital-каналы».

Отметим, что Роспотребнадзор находит нарушения в работе сети. Так, в середине августа в Свердловской области в магазинах «Магнит» найдены более двухсот нарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловских магазинах «Магнит» нашли 5 тыс. нарушений

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Ретейлинговые сети
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