Примагнитился. Бывший глава Ozon стал консультантом у крупного ретейлера

Москва, , 01:11 — REGNUM Бывший глава Ozon Дэнни Перекальски теперь работает консультантом ретейлинговой сети «Магнит», сообщила генеральный директор корпорации Ольга Наумова в интервью РБК.

Это сделано в рамках реализации идеи владельцев «Магнита» о том, чтобы «повернуться лицом к потребителю».

Уточняется, что Перекальски будет давать консультации по цифровым технологиям и маркетингу, разрабатывать программы лояльности, организует ведение клиентской аналитики.

В результате руководство рассчитывает на «трансформацию маркетинговой политики, продвижение компании через различные digital-каналы».

Отметим, что Роспотребнадзор находит нарушения в работе сети. Так, в середине августа в Свердловской области в магазинах «Магнит» найдены более двухсот нарушений.

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