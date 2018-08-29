Технопром-2018: Повышается роль центров компетенций НТИ

Новосибирск, , 16:51 — REGNUM По статистике за последние 5−6 лет Россия улучшила показатели в международных рейтингах по эффективности взаимодействия бизнеса с вузами и научными организациями, но всё ещё отстаёт от партнеров по БРИКС — Индии и Китая. Тем не менее, по вкладу коммерсантов в научные исследования Россия сейчас в 2−2,5 раза уступает развитым экономикам (США, Германии, Франции) и быстрорастущим — тем же самым Японии и Китаю. Проблема коммерциализации разработок и трансфера технологий продолжает быть острой. Эксперты заявляют о ключевой роли модели центров НТИ в решении данных проблем.

Индустриальные заказчики и партнеры центров компетенций НТИ будут играть ключевую роль в создаваемых консорциумах. Об этом рассказал директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2018».

"Принципиальной задачей центров НТИ является формирование вокруг себя консорциумов из вузов и бизнеса. Мы ожидаем, что сформируются своего рода центральные узлы сетей, по каждой из 14 сквозных технологий НТИ. В такой системе индустриальные заказчики и другие партнеры в совокупности должны играть не меньшую роль, чем головной университет. Тогда мы получим действительно полноценный процесс технологического трансфера, который и необходим для развития Национальной технологической инициативы», — отметил Алексей Гусев.

Раннее, РВК заявлял, что центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) к 2021 году передадут своим бизнес партнерам — корпорациям и технологическим компаниям — более тысячи своих высокотехнологичных разработок.

Данная работа пройдет в рамках программы развития партнерства между наукой и бизнесом, запущенной в России в конце 2017 года. РВК является оператором программы по созданию центров компетенций НТИ.

Всего в эти объединения входит 14 центров компетенций, в том числе «Квантовые технологии» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и «Искусственный интеллект» на базе МФТИ, Центр технологий создания новых и портативных источников энергии в ИПФХ РАН, Центр нейротехнологий и технологий виртуальной и дополненной реальности на базе ДВФУ и др.

Для того чтобы разработки, созданные на базе центров, отвечали рыночным запросам, вокруг каждой площадки создана сеть партнерских организаций, в которую входят до 40 партнеров. Две трети партнеров — коммерческие организации.

Предполагается, что в будущем Министерство науки и высшего образования РФ сможет использовать эти центры как модель для развития кооперации вузов и бизнеса. По оценкам РВК, центры компетенций НТИ смогут приносить вузам и научным организациям, в которых они созданы, около 10% от внебюджетных доходов.