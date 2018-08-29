Резиденты технопарка «Русский» смогут осваивать рынок Китая

Владивосток, , 13:45 — REGNUM Сотрудничество технопарка «Русский» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с Китайско-Российским инновационным технопарком (г. Яньтай) и его участие в международной Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» позволит резидентам осваивать высокотехнологичный рынок Китая, сообщила 29 августа пресс-служба вуза.

В сообщении говорится, что соответствующее соглашение между российской и китайской стороной было подписано в рамках VI Международного форума «Технопром», который проходит с 27 по 30 августа в Новосибирске.

«Сейчас все больше российских компаний рассматривают для себя китайских рынок, но работать в этой азиатской стране непросто. Для успешного продвижения необходимы опыт и специфические знания, — пояснил директор технопарка «Русский» пояснил Дмитрий Боровиков.

Он добавил, что технопарк объединяет экспертов в этой сфере, устанавливает прямые контакты с представителями инновационной среды Китая, чтобы создать наиболее благоприятные условия для российских предпринимателей.

Технопарк «Русский» — проект по созданию на острове Русский экосистемы развития технологического предпринимательства для обеспечения лидерства Российской Федерации на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализуют совместно ДВФУ, Фонд «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Резидентами технопарка уже стали более 60 компаний со всей страны.

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