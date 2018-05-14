Российско-китайский технопарк планируют создать в Воронеже

Воронеж, , 20:31 — REGNUM Технопарк для исследования бутадиенов может появиться в Воронеже на базе госуниверситета. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, шла речь на встрече врио губернатора Александра Гусева с делегацией Китайской Народной Республики 14 мая.

Воронежскую область на встрече также представляли врио заместителя губернатора области — первого заместителя председателя правительства области Евгений Юрченко, врио заместителя председателя правительства области Артем Верховцев, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий и генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский. От китайской стороны в переговорах приняли участие председатель и президент Rubber Valley Group Co, Ltd Чжан Янь, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации химического образования Синь Сяо, заместитель директора бюро и науки и техники г. Циндао КНР Чжен Шань Хэ, заместитель руководителя дирекции научно-технологической инновационной долины, генеральный директор высокотехнологичной зоны г. Сюйчжоу Ден Хуэй.

«У нас давние дружеские отношения с Китайской народной республикой. В этом году мы празднуем 25 лет побратимских связей с китайским городом Чунцин. В честь этого закладываем сад российско-китайской дружбы в Центральном парке отдыха. Хотелось бы, чтобы наши отношения развивались не только в гуманитарной сфере, но и имели под собой экономическую основу. Так, на территории области хорошие условия для развития нефтехимического бизнеса», — открыл встречу Александр Гусев.

Чжан Янь, в частности, сообщил, что китайская сторона заинтересована в инновационных исследованиях воронежских специалистов, которые можно коммерциализировать. В частности, ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий пояснил, что в настоящее время ВГУ и представители делегации КНР обсуждают возможность создания на базе воронежского вуза технопарка для исследования бутадиенов на базе вуза. Илья Корженовский поддержал возможность создания технопарка для исследования бутадиенов и выразил готовность участия в реализации этого проекта.

Кроме того, обсуждается и возможность открытия еще одного представительства ВГУ в Китае, в городе Циндао (одно представительство уже успешно работает в Пекине). А вскоре в Воронеже ожидают ведущих специалистов Каучуковой долины Циндао (Rubber Valley) — для повышения квалификации.

Александр Гусев пообещал оказать содействие со стороны правительства области проектам в сфере образования и нефтехимической промышленности между вузами, предприятиями региона и КНР.