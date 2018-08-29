Калужские торговые организации получили 22 млрд кредитных рублей

Калуга, , 10:21 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Калужской области выдано кредитов в объёме 61 млрд рублей. Об этом 29 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделение по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Кристина Федечкина.

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По её словам, наибольший прирост объёмов кредитования пришёлся на предприятия транспорта и связи (в три раза больше, чем в первом полугодии 2017 года), а также торговли (в 1,5 раза больше). Значительную часть общего объёма выданных банковских ссуд получили торговые организации — 22 млрд рублей.

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«Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из важных направлений кредитования реального сектора. В калужском регионе отмечен его рост более чем на 15% по сравнению с показателями 2017 года», — сказала Кристина Федечкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на июль 2018 года на территории Калужской области работают три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 205 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

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