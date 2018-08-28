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Калужские банки за полгода выдали населению кредитов на 39 млрд рублей

Общество

Каждый четвертый рубль, который брали в кредит, был направлен на приобретение жилья

Калужские банки за полгода выдали населению кредитов на 39 млрд рублей
Процент с кредита

Калуга, 28 августа 2018, 15:15 — REGNUM  За первые шесть месяцев 2018 года жители Калужской области получили в банках 39 млрд рублей кредитных средств, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 28 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

По её словам, в 2018 году заметно повысилась платежная дисциплина заемщиков, что подтверждается снижением объема просроченной задолженности на 3%. Население предпочитает брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составили лишь 0,1% от общего объема выданных физическим лицам заемных средств.

«Каждый четвертый рубль, который калужане брали в кредит, был направлен на приобретение жилья, — заявила Карлаш. — Банки за первое полугодие текущего года выдали ипотечных жилищных кредитов на 11 млрд рублей. Рост составил 79% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Этому способствовало смягчение ценовых условий кредитования: к началу июля 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 9,6%».

Напомним, по состоянию на июль 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 205 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

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Потребительское кредитование
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