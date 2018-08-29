Нижегородского застройщика с 23-летней историей признали банкротом

Нижний Новгород, , 05:50 — REGNUM Старейший застройщик Нижегородской области — ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», существующее с 1995 года, признано банкротом по иску министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Суд перешёл от наблюдения к конкурсному производству, которое продлится до 12 февраля 2019 года. На момент ввода наблюдения долги компании только перед госведомством приближались к 40 млн рублей. Решение суда об объявлении ОАО банкротом может быть обжаловано, но подлежит исполнению с момента вынесения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ЕГРЮЛ, компания существует с 23 января 1995 года. Основным владельцем с долей 84,4% и гендиректором компании являлся Борис Махалов. ОАО выступает застройщиком многоквартирного дома на улице Жукова в Приокском районе Нижнего Новгорода. В его возведение привлекались средства дольщиков, а разрешение на строительство выдано 26 августа 2008 года. Дом возводился на арендованном у областных властей участке, по которому и возникла предъявленная истцом задолженность.

Иск о банкротстве министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области подало в конце апреля 2018 года. Долг застройщик частично погасил и размер требований в процессе рассмотрения был снижен до 39 491 447 рублей 85 копеек. В марте 2018 года в отношении компании было введено наблюдение до начала августа. После вынесения данного вердикта долевые участники строительства начали активно обращаться в суд с ходатайствами о включении их в реестр требований о передаче жилых помещений. В деле уже фигурируют несколько десятков подобных документов, рассмотрены не все. В долевом строительстве также участвовала компания — производитель цемента ООО «Группа Компаний Торговый Дом 7 Кубов», фигурирующее в деле третьим лицом.

Обжаловать первый этап — наблюдение ответчик не смог. 24 июля 2018 года Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу застройщика и оставил решение в силе. ОАО мотивировало свои требования «неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов, изложенных в определении, обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, неправильным применением норм материального и процессуального права».

26 июля 2018 года прошло первое собрание кредиторов, на котором было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Во второй половине августа 2018 года (решение изготовлено 27 августа) суд рассмотрел ходатайство управляющего и признал застройщика банкротом. В отношении него введено конкурсное производство на шесть месяцев, следующее заседание по вопросу банкротства пройдёт 12 февраля 2019 года. Конкурсным управляющим утверждён Владимир Конорев, бывший ранее временным управляющим.

Напомним, по официальным данным в реестре пострадавших дольщиков в области фигурируют 500 человек, а неофициально их число составляет около 3 тыс. человек.