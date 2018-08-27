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Обеспечение сел Узбекистана газом передали в руки бизнесу

Экономика

Проблему будут решать за счет передвижных газонаполненных аккумуляторных станций

Ташкент, 27 августа 2018, 17:53 — REGNUM  Проблема газоснабжения отдаленных населенных пунктов в Узбекистане практически решена за счет передвижных газонаполненных аккумуляторных станций (ПГАС), заявили 27 августа в компании «Узбекнефтегаз».

В национальной компании считают, что окончательно решить проблему с газоснабжением сел могут предприниматели, которые будут работать с ПГАС. Производство газового оборудования налажено в свободной экономической зоне «Ангрен» совместно с корейской компанией NK Group.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал природный газ на сумму $1,1 млрд, что является первым показателем в структуре экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан за полгода экспортировал газ на $1,1 млрд

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Газодобыча и транспортировка газа
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