«Татнефть» подвела итоги экологической деятельности в январе-июне 2018 года

Альметьевск, Татария, , 10:00 — REGNUM Специалисты компании «Татнефть» продолжили работу по снижению выбросов в воздух, защите трубопроводов и емкостей, наблюдению и исследованию состояния окружающей среды, а также обеспечению жителей чистой водой, сообщает 27 августа пресс-служба предприятия в отчете об экологической деятельности в первом полугодии 2018 года.

В первом полугодии сотрудники компании отремонтировали 0,95 км газопроводов, вели реконструкцию факельных установок на объектах нефтегазодобывающих управлений и строительство общезаводской факельной системы Миннибаевского газоперерабатывающего завода. Уровень эффективного использования попутного нефтяного газа по «Татнефти» в январе — июле этого года составил 96,3%.

На производственных объектах и в населённых пунктах в зоне деятельности предприятия были проведены исследования состояния атмосферного воздуха. Одновременно велись метеорологические наблюдения — измерения скорости и направления ветра, температуры и относительной влажности воздуха.

«В первом полугодии т.г. компанией «Татнефть» произведено 296,9 км труб в антикоррозионном исполнении. Осуществлена электрохимическая защита более 66 км трубопроводов. Выполнено диагностическое обследование свыше 787 км трубопроводов, для защиты от внутренней коррозии использовано более 2 642 т высокоэффективных ингибиторов», — говорится в сообщении.

На объектах нефтесбора и нефтеподготовки выполнена антикоррозионная защита внутренней поверхности 10 технологических емкостей. Капитально отремонтированы восемь вертикальных стальных резервуаров.

Для защиты земель, поверхностных и подземных вод выполнен капремонт 34,31 км нефтепроводов систем нефтесбора и подготовки нефти, а также 24,42 км водоводов системы ППД с использованием труб в антикоррозионном исполнении. Компания внедрила 155 высоконадёжных пакеров (уплотнителей для перекрытия и герметизации отдельных зон скважин). В целом пакерами оборудованы 7778 нагнетательных скважин, что составляет 78,8% от действующего фонда.

Компания завершила техническое перевооружение системы оборотного водоснабжения 7/8 завода управления «Татнефтегазпереработка», строительство блочных очистных сооружений для системы оборотного водоснабжения объектов газопереработки.

Отмечается, что на территории лицензионных участков «Татнефти» функционирует локальная сеть из 2117 пунктов наблюдений за водными объектами. Экологический контроль ведется 12 химико-аналитическими лабораториями структурных подразделений компании, а также надзорными органами. Так, специалисты Управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления отобрали 584 пробы воды и выполнили почти 5 тысяч анализов. Качество воды в основных реках на территории деятельности компании было стабильным. Расчищено, каптировано и архитектурно обустроено более 500 родников.

Значимым социальным проектом последних лет стало обеспечение жителей региона чистой питьевой водой. В 2018 году на эти цели выделено 50 млн рублей. В рамках программы по озеленению притрассовых полос вдоль автодорог в I полугодии 2018 года высажено более 5000 деревьев и кустарников.

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