«Татнефть» может направить на дивиденды 70,4 млрд рублей

Альметьевск, Татария, , 10:02 — REGNUM Общая сумма дивидендов, рекомендованная к выплате советом директоров компании «Татнефть» по итогам первого полугодия 2018 года, может составить 70,4 млрд рублей, сообщила 14 августа пресс-служба предприятия.

Решение рекомендовать акционерам выплатить указанную сумму из расчета 30,27 рубля на каждую привилегированную и обыкновенную акцию было принято заочным голосованием совета директоров накануне. Таким образом, сумма дивидендов может составить 3027% от номинальной стоимости акции, или около 75% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета за отчетный период.

Предполагается, что решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном общем собрании акционеров «Татнефти» 28 сентября 2018 года.

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