Вторник, 14 Августа 2018 года
10:46:37 МСК

«Татнефть» может направить на дивиденды 70,4 млрд рублей

Экономика

Акционерам рекомендовано выплатить по 30,27 руб. на одну акцию

Альметьевск, Татария, 14 августа 2018, 10:02 — REGNUM  Общая сумма дивидендов, рекомендованная к выплате советом директоров компании «Татнефть» по итогам первого полугодия 2018 года, может составить 70,4 млрд рублей, сообщила 14 августа пресс-служба предприятия.

Решение рекомендовать акционерам выплатить указанную сумму из расчета 30,27 рубля на каждую привилегированную и обыкновенную акцию было принято заочным голосованием совета директоров накануне. Таким образом, сумма дивидендов может составить 3027% от номинальной стоимости акции, или около 75% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета за отчетный период.

Предполагается, что решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном общем собрании акционеров «Татнефти» 28 сентября 2018 года.

Читайте также: «Татнефть» сохранила объем добычи нефти в первые семь месяцев 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить