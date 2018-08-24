Банкротные претензии ВЭБ к Курганмашзаводу на 68 млрд рассмотрят 6 сентября

Курган, , 14:30 — REGNUM Арбитражный суд Курганской области 6 сентября 2018 года рассмотрит заявление «Внешэкономбанка» с требованием признать банкротом АО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) — единственного производителя в России боевых машин пехоты. Рассмотрение иска затянулось почти на год — он был подан в середине ноября 2017 года, но долгое время слушания откладывались. Сумма вменяемых ВЭБ долгов единственному в своём роде предприятию страны превышает 68,51 млрд рублей. Истец будет участвовать в заседании через видеоконференц-связь из зала Арбитражного суда Тверской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, КМЗ с 2005 года входит в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы» (юрадрес — Чебоксары), в котором помимо него еще 15 заводов и две группы компаний, базирующиеся в разных регионах страны, в том числе ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», «Волжский комбайновый завод» и другие. В августе стало известно, что концерн передан Ростеху, и тогда же глава госкорпорации Сергей Чемезов обратился к премьер-министру, который также является главой наблюдательного совета ВЭБ, Дмитрию Медведеву и попросил не допустить остановки производства концерна. Позднее глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заверил, что управлять предприятиями, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, будет сам Ростех, а для гражданской составляющей концерна выберет частного инвестора, в частности рассматривается в этом качестве группа «Транспортные компоненты», структуры «Трансмашхолдинга». Было добавлено, что произойдет финансовое оздоровление всей группы, все долги реструктуризируют.

Читайте также: Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»

А также: Глава ВЭБ объяснил переход «Тракторных заводов» к Ростеху

23 августа 2018 года в базе Арбитражного суда Курганской области, между тем, появилось определение об участии ВЭБ в заседании по вопросу банкротства курганского завода, назначенном на 6 сентября 2018 года.

«13.11.2017 года (вх.No 51 223) Государственная корпорация «Банк Развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее — заявитель, Внешэкономбанк) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее — должник). Просит признать обоснованной задолженность в размере 68 511 817 686 руб. 46 коп., ввести в отношении должника процедуру банкротства — наблюдение, утвердить арбитражного управляющего должником из числа членов САУ «СРО «Дело» (ОГРН 1 035 002 205 919, адрес: 141 980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, 2)», — отмечается в определении Арбитражного суда Курганской области и уточняется, что первоначальная сумма претензий 23 января 2018 года была уточнена.

ВЭБ в январе снизил сумму и попросил признать задолженность в размере 68 510 907 757 рублей 11 копеек (в том числе 22 690 822 365 рублей 35 копеек штрафных санкций), из которых 4 999 756 054 рубля 66 копеек (основной долг), как обеспеченных залогом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Курганмашзавод» входит в число лидеров военно-промышленного комплекса России, существует с 1950 года. На предприятии на сегодня работают свыше 5 тыс. человек. На 30 июня 2018 года доля концерна «Тракторные заводы» в уставном капитале АО составляла 55,36%.

«Несмотря на общий рост выручки от реализации продукции, внутренние поставки продукции военного назначения в рамках государственного оборонного заказа не дают желаемой доходности, в результате рентабельность продаж (по прибыли от продаж) составила (-) 2,9%», — отмечается в отчёте предприятия и уточняется, что «операционный убыток общества по итогам 2017 года составил 106 346 млн рублей».

В целом предприятием за 2017 год получен убыток в размере 108,245 млрд рублей.