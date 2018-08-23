В Свердловской области — новое дело о невыплате зарплаты

Екатеринбург, , 21:02 — REGNUM В Свердловской области возбуждено очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. В поле внимания следственных органов попало одно из предприятий посёлка Красноглинный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Предприятие осуществляет лесоперерабатывающую деятельность. Общая сумма долга превысила 3,5 млн рублей. Задолженность возникла за март — май, уточнили в СКР.

Известно, что дело было возбуждено после прокурорской проверки. Фигуранты не называются.

Отметим, факты невыплаты зарплат на Урале вскрываются регулярно. Наиболее громким был случай в Нижнем Тагиле, где владелец завода обещал выплатить долги рабочим только в том случае, если попросит президент. Владимир Путин возмутился этой «борзотой» и потребовал от свердловских властей разобраться. Долги рабочим в итоге отдали, а владелец завода оказался в СИЗО.