«Маленькие страны-члены ЕС отстаивают интересы США против Германии»

Москва, , 18:07 — REGNUM Евросоюз — это зона гарантированного извлечения прибыли для корпораций развитой части Европы, в первую очередь для Германии. Об этом 23 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Но чтобы это случилось, в Восточной Европе произвели зачистку и ликвидировали всю экономику, и элиты, которые больше не могли опираться на свои доходы, стали искать хозяина и очень быстро нашли его в лице США, — сказал Делягин. — В результате сложилась система, когда Германия и в меньшей степени Франция и Италия экономически практически контролируют весь Евросоюз, но политически им приходится считаться с маленькими странами, которые на самом деле представляют интересы США против Германии».

Напомним, поводом для этого разговора стали доводы министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, как сообщало ИА REGNUM, опубликовал статью-размышление о состоянии отношений между Европой и США.

Министр отстаивает тезис «Europe United» — сильной Европы, которая должна взять на себя инициативу в диалоге с США, которые всё больше отдаляются от Брюсселя.

«США и Европа разошлись на долгие годы. Пересечение ценностей и интересов, которые формировали наши отношения в течение двух поколений, исчезает. Связующей силой конфликта Запада и Востока является история. Эти изменения начались задолго до избрания [президента США Дональда] Трампа — и, скорее всего, переживут его президентство. Вот почему я скептичен, когда какой-нибудь заядлый трансатлантик советует нам переждать это президентство», — пишет Маас.

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