В Таиланде с начала года побывали 900 тыс. туристов из РФ

Москва, , 14:43 — REGNUM С начала 2018 года Таиланд принял более 900 тыс. российских туристов. За год турпоток вырос более чем на 16%, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«За семь месяцев 2018 года страна приняла 900,7 тыс. граждан России, что на 16,24% выше показателя за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении АТОР.

С января по апрель поток туристов был особенно плотным. В первый месяц года Таиланд принял 226 тыс. гостей из России. В летние месяцы наблюдается спад, так, в июле турпоток не достиг и 50 тыс. человек.

За указанный период российские туристы оставили в Таиланде 72 млрд бат (147 млрд рублей). В пересчете на одного человека это составляет 80 тыс. бат или 166,4 тыс. рублей.

В июле ИА REGNUM сообщало о сокращении направляющихся в Таиланд китайских туристов из-за кораблекрушения у острова Пхукет. За семь месяцев 2018 года страна приняла более 22,6 млн иностранных туристов, что на 11% выше показателя 2017 года.

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