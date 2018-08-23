Нижегородская область рассчитывает на федеральную поддержку машиностроения

Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Нижегородская область рассчитывает на поддержку федеральным центром предприятий автомобильной и машиностроительной промышленности региона. Об этом говорил на встрече с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым врио губернатора области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Те направления, которые вы курируете в министерстве, крайне важны для Нижегородской области», — отметил Никитин.

По его словам, регион — один из ключевых для автомобилестроительной отрасли в стране. Также на территории области широко представлены транспортное и строительное машиностроение.

«Мы рассчитываем на активное сотрудничество с федеральным министерством при выработке мер поддержки этих секторов экономики», — заключил врио главы Нижегородской области.

В правительстве напомнили, что по итогам первого полугодия 2018 года область получила льготные займы в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП) на сумму 771 млн рублей. С учетом этих средств в регионе будет реализовано три проекта с совокупным объемом инвестиций в размере 1,5 млрд рублей, что позволит создать дополнительно 150 рабочих мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с января по август 2018 года объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 3%. Наибольший прирост показателя обеспечили предприятия химической отрасли и производства электрооборудования.

Так химпредприятия увеличили объем на 40,1%, производители электрооборудования — на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на 13,7% вырос объем металлургического производства, на 9,4% — производство готовых металлических изделий, на 8,6% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.