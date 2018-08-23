Три миллиона – на автомобили чиновникам: в Сарове объявили торги

Саров, Нижегородская область, , 14:01 — REGNUM Администрация Сарова (Нижегородская область) планирует приобрести два новых автомобиля стоимостью по 1,5 млн рублей каждый. Аукцион объявлен 23 августа 2018 года, а пройдёт 6 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Размещение заявки на официальном сайте госзакупок осуществила администрация Сарова, но заказчиком по договору выступит муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного обслуживания и обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сарова». Предприятие ответственно в том числе «за автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления города Сарова в служебных целях».

По условиям контракта, автомобили победитель торгов должен поставить до 19 октября 2018 года.

В техзадании уточняется, что автомобили должны быть 2018 года выпуска, серого или синего цвета, иметь объём двигателя не менее 1998 см3, расход топлива в смешанном цикле — не более 7,2 л/100 км. Марка автомобилей не уточняется.

Напомним, бюджет Сарова на 2018 год с учётом корректировок в июле имеет следующие параметры: доходы — 3 056 716,6 тыс. рублей, расходы — 3 312 866,2 тыс. рублей и дефицит — 256,149 млн рублей.

При этом, закупая дорогостоящие автомобили, в Сарове берут коммерческие кредиты на финансирование бюджетного дефицита. 12 июля 2018 года прошёл аукцион, по результатам которого с ПАО «Саровбизнесбанк» был заключён договора на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в размере 70 млн рублей. На проценты по этому договору потратят из бюджета 13 308 398,41 рубля.

В это же время на 1 июля 2018 года объём консолидированного долга муниципального образования превышал 83,255 млн рублей.