В Поволжье шесть регионов остаются неблагополучными по гриппу птиц

Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Приволжском федеральном округе неблагополучными регионами по высокопатогенному гриппу птиц остаются шесть регионов, в отношении трёх регионов статус не указан. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ведомство провело регионализацию по гриппу птиц. По данным на 21 августа, в число благополучных регионов вошли Башкирия, Мордовия, Прикамье, Кировская область, Оренбуржье. Неблагополучными остаются Марий Эл, Татария, Удмуртия, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области. Не указан статус трёх регионов: Пензенской области, Самарской области и Чувашии, где карантин вводился соответственно в четырёх, восьми и девяти муниципалитетах.

Между тем в Чувашии, на которую уже указал ряд «соседей» как предполагаемый источник заражения (Татария, Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области), заявляют, что республика имеет статус «Благополучный регион с вакцинацией» по гриппу птиц. Исключением стали муниципалитеты, в которых регистрировалась вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Это Шумерля, Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Красночетайский, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский районы: они имеют статус «Неблагополучный с вакцинацией».

«В настоящее время вакцинация против гриппа птиц на территории республики не проводится. Для профилактики и недопущения возникновения гриппа птиц Госветслужбой Чувашии в адрес департамента ветеринарии Минсельхоза России направлено письмо с просьбой рассмотрения на научно-техническом совете вопроса о вакцинации поголовья птицы на территории Чувашии», — говорят в минсельхозе Чувашии.

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