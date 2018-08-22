Минэкономразвития понизит свой прогноз роста ВВП России в 2018 году

Москва, , 18:38 — REGNUM Минэкономразвития намерено пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году. Об этом сообщил 22 августа глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, ведомство в настоящее время готовит для внесения в правительство уточненный макропрогноз до 2024 года.

«Скорее всего, мы пересмотрим чуть-чуть вниз экономический рост на 2018 год — с 1,9% до 1,8%. То есть изменения во многом будут носить косметический характер», — сказал министр.

Напомним, по оценкам Банка России, рост ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. В третьем и четвёртом кварталах регулятор ожидает роста на уровне 1,5−2%.

На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch cообщило, что ожидает роста ВВП России в 2018 году в 1,8% и уменьшения показателя в 2019 году до 1,5%.