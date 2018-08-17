На ремонт новгородских дорог по судам нужно шесть дорожных фондов сразу

Великий Новгород, , 12:36 — REGNUM Сумма финансовых вложений, которая необходима на ремонт всех дорог Новгородской области по судебным решениям, достигла порядка 15 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге в Великом Новгороде заявил прокурор области Андрей Гуришев.

Прокурор отметил, что годовая ёмкость дорожного фонда региона при этом — всего 2,5 млрд рублей, при этом средства фонда предусмотрены не только на ремонты дорог, но и на их уборку.

Несоответствие необходимой суммы финансирования и средств, предусматриваемых на ремонты, прокурор объясил тем, что «длительное время должного внимания этому вопросу не уделялось».

По словам Гуришева, прокуратура нашла понимание в вопросе приоритетного ремонта дорог области с правительством региона, которое считает необходимым в первую очередь ремонтировать дороги так называемой «опорной сети» — в неё вошли 2390 км дорог с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты.

«В первую очередь будут исполняться судебные решения и направляться деньги именно на ремонт этих дорог», — пояснил прокурор Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство региона намерено привести в нормативное состояние опорную сеть дорог Новгородской области до 2019 года. В 2017 году процент дорог, находящихся в ненормативном состоянии, удалось снизить с 74% до 65%. В 2018 году этот процент намерены сократить до 58%. Всего протяжённость дорожной сети Новгородской области составляет более 14 тыс. км.

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