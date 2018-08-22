Немецкий автопром ждут потери во второй половине 2018 года

Берлин, , 10:31 — REGNUM Немецкая экономика должна приспосабливаться к растущему встречному ветру: в автомобильной промышленности возникает целый ряд трудностей, и речь идет не только об огромной зависимости от китайского рынка, передает телеканал N-TV.

Немецкий автопром должен быть готов к потере прибыли во второй половине 2018 года.

«Мировая экономика по-прежнему хороша, но если продолжающаяся эскалация торговой войны между США и Китаем обострится, это может повлиять на экономику и продажи легковых автомобилей в обеих странах», — говорит эксперт Петер Фус из консалтинговой фирмы EY.

Для некоторых компаний в связи с установлением WLTP (тестирования на вредные выбросы в атмосферу и расход топлива) будет ощущаться дефицит готовых к эксплуатации автомобилей: «После роста продаж в первом полугодии во второй половине года существуют значительные риски, но, скорее всего, в связи нехваткой доступных транспортных средств, чем с уменьшением потребительского спроса».

К компаниям, столкнувшимся с проблемами при переходе на WLTP, принадлежат бренды концерна Volkswagen. В прошлом квартале они уже понесли большие потери из-за дизельного кризиса. Также мировой лидер продаж зависит от китайского рынка. Увеличение импортных тарифов на американские автомобили привело к снижению продаж в Китае.

С другой стороны, снижение импортных тарифов на автомобили из других стран заставляет китайских клиентов откладывать свои решения о покупке или требовать скидки. В этих условиях все немецкие автопроизводители должны быть готовы к потерям. В последнее время BMW больше не был самым продаваемым автомобилем, и Daimler также проиграл по сравнению с его международными конкурентами.

Победителями стали японские компании Suzuki и Toyota, которые с точки зрения рынка продаж и производства оцениваются иначе, нежели немецкие. Но прибыль немецкого автопрома должна вернуться, поскольку производители массово вкладывают инвестиции в будущие значимые бизнес-направления.

По словам Фуса, в ближайшие годы мы станем свидетелями дальнейшего роста инвестиций в цифровую стратегию и развитие электромобилей. Только в первом полугодии три немецкие компании потратили €14 млрд на соответствующие исследования и разработки.

За это время немецкие компании совершили также 10 сделок по приобретению и долевому участию в предприятиях — столько, сколько за весь 2017 год. Среди них — стартапы по искусственному интеллекту, производство твердотельных аккумуляторов, разработка приложений для паркинга и др.