В Акмолинской области Казахстана не используется около 700 тыс. га земли

Кокчетав, Казахстан, , 21:18 — REGNUM На территории Акмолинской области Казахстана выявлено 686,2 тыс. га неиспользуемых или нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения, сообщает 21 августа издание BNews со ссылкой на руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Талгата Муханбеджанова.

По его словам, в ходе проверок было выявлено 344 неиспользуемых участка земли на площади 582,5 га. В результате было изъято в пользу государства 101,4 тыс. га земли и 25 земельных участков. По назначению стали использовать 232,1 тыс. га.

Как сообщал ИА REGNUM, в апреле 2018 года в управлении по контролю за использованием и охраной земель Кустанайской области заявили, что в регионе не используется 552,5 тыс. га земли.

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