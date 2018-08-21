ЦБ РФ объяснил, что делать, если МФО вынуждают человека оплатить чужой долг

Москва, , 17:59 — REGNUM В Банк России уже поступали жалобы от граждан РФ, столкнувшихся с тем, что представители той или иной МФО требовали у них возврата займов, которых эти граждане не брали и не оформляли. Об этом пресс-служба Центрального банка РФ 21 августа проинформировала редакцию ИА REGNUM в ответе на официальный запрос информационного агентства.

«Если договор займа был заключён неустановленными лицами без ведома заявителя, при этом были использованы паспортные данные гражданина и иные личные сведения, а денежные средства по договору потребительского займа им не были получены, необходимо обратиться в МФО с заявлением о проведении проверки, — гласит текст письма, пришедшего в редакцию ИА REGNUM . — Также необходимо направить жалобу в Банк России (через интернет-приёмную, находящуюся на главной странице сайта cbr.ru) и в Федеральную службу судебных приставов».

Также пресс-служба проинформировала, что в Банк России уже поступали жалобы от граждан, оказавшихся в ситуации, когда МФО требовала у них погашения кредита, которого они не брали и не получали.

«После выяснения всех обстоятельств и взаимодействия с микрофинансовой организацией (в тех случаях, когда речь шла об МФО, а не нелегальном кредиторе), МФО аннулировала действие договора займа, а также обратилась с заявлением в правоохранительные органы, — говорится в сообщении Центробанка РФ. — Кроме этого, МФО направила ответ заявителю с разъяснением ситуации и извинениями за доставленные неудобства».

Кроме того, Банк России уточнил, что вопросы привлечения к уголовной ответственности по фактам мошенничества относятся к компетенции правоохранительных органов, поэтому в подобных случаях следует незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в РФ участились случаи, когда граждан РФ начинают преследовать коллекторы, требующие погашения кредита, которого эти граждане не оформляли и не получали. Как показали журналистские расследования, сложившаяся на сегодняшний день в РФ система оформления микрокредитов позволяет оформлять их удалённо с использованием сети интернет. Особую озабоченность вызывает тот факт, что при заполнении соответствующих анкет на сайтах МФО заёмщик может использовать чужие паспортные данные, перекладывая тем самым обязанности по выплате кредита на другого, ничего об этом не подозревающего, человека.