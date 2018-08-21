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Применяемые на самолетах Су-27 и Як-130 двигатели показали на «Армии-2018»

Экономика

НПЦ газотурбостроения «Салют» представило экспозицию с уменьшенными макетами АЛ-31Ф и АИ-222-25

Кубинка, Московская область, 21 августа 2018, 15:58 — REGNUM  Представители Научно-производственного центра газотурбостроения «Салют» представили экспозицию с уменьшенными макетами серийных двигателей АИ-222−25 и АЛ-31Ф на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщила 21 августа пресс-служба предприятия.

«Участие в этом мероприятии — серьезная ответственность и в то же время хороший шанс еще раз показать продукцию предприятия потенциальным покупателям. Не сомневаюсь, что оба наших двигателя не останутся без внимания со стороны гостей форума», — прокомментировал открытие стенда управляющий директор центра Алексей Громов.

Генеральный конструктор предприятия Геннадий Скирдов пояснил, что двигатель АИ-222−25, предназначенный для учебно-боевого самолета Як-130, отличают высокая надежность, оптимальные характеристики и низкие затраты. Двигатель АЛ-31Ф для самолетов семейства «Су» обладает высокой степенью надежности и газодинамической устойчивости, что обеспечивает самолету маневренность в самых сложных условиях.

НПЦ газотурбостроения «Салют» — одно из крупнейших предприятий России по производству авиадвигателей. Предприятие участвует в реализации большинства проектов в рамках кооперации с другими заводами Объединённой двигателестроительной корпорации.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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