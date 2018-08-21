На «Армии-2018» инженеры показали разработки в сфере аддитивных технологий

Кубинка, Московская область, , 15:33 — REGNUM Инженеры Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) представили новейшие разработки в сфере аддитивных технологий на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

На стенде в выставочном павильоне гостям показаны детали двигателя ПД-14, изготовленные методом селективного лазерного сплавления (завихритель, газосборник, лопатка сопловая), металлопорошковые композиции сплавов на основе никеля, железа, кобальта, алюминия и титана, а также двигатель МГТД-10, изготовленный на базе аддитивного производства.

Также разработчики представили вниманию посетителей препреги и углеродные ткани, используемые в качестве армирующего наполнителя в полимерных композиционных материалах — для изготовления мотогондолы и элементов конструкции планера в изделиях авиационной техники.

Напомним, «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в выставочном центре «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. На форуме демонстрируются ходовые возможности более 200 образцов вооружения и военной техники. В форуме принимают участие свыше 1000 российских и иностранных предприятий и организаций.

ВИАМ — крупнейшее материаловедческое предприятие, которое на протяжении 86 лет разрабатывает материалы, определяющие облик изделий авиакосмической техники. Заказчиками института являются ведущие предприятия авиационно-космического комплекса России и мира.

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