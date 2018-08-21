Вторник, 21 Августа 2018 года
13:45:53 МСК

Холдинг РКС представил новые технологии спутниковой связи на «Армии-2018»

Техника

Система позволит обеспечить подвижную голосовую связь

Холдинг РКС представил новые технологии спутниковой связи на «Армии-2018»
Иллюстрация: Afspc.af.mil
Спутниковая связь

Кубинка, Московская область, 21 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») впервые представил широкой общественности технологии перспективной спутниковой системы связи на открывшемся сегодня в Московской области Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что система позволяет обеспечить подвижную голосовую связь, и создать работающие в реальном времени каналы связи сети интернет. Кроме того, РКС продемонстрирует новейшие образцы микроэлектроники для наземной и бортовой аппаратуры космического назначения, а также современные технологии их разработки и производства.

Вниманию гостей «Армии-2018» будут представлены разработки в области космического мониторинга и также технология создания цифрового двойника Земли в виртуальной реальности — ATLAS VR. Она позволяет пользователю оперативно загружать стереомодели местности в виртуальную 3D-среду, а редактор — создавать и редактировать контент с учетом необходимых задач.

Читайте также: Инженеры РКС приступили к испытанию системы контроля над беспилотниками

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». Традиционно на нем представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия ОПК покажут более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международный военно-технический форум «Армия-2018»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить