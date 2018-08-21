Большая часть кредитов, взятых гражданами РФ, идёт на оплату других долгов

Москва, , 14:00 — REGNUM Высокая закредитованность населения была бы нормальным явлением, если бы в РФ наблюдался интенсивный экономический рост, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 21 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Высокая закредитованность — это нормально, но конкретно сейчас в РФ — это сигнал, — сказал он. — Если бы у нас был интенсивный экономический рост, рост числа кредитов, которые берёт население, это было бы чем-то обосновано. Но у нас реальные располагаемые доходы выросли незначительно. Причем выросли они в основном за счёт государственного сектора. То есть люди берут кредиты не из-за усиления своей экономической активности. Значительная часть кредитования уходит на рефинансирование предыдущих долгов. Люди тратят всё больше денежных средств на обслуживание кредитов. Эти денежные средства вымываются из семейного бюджета постепенно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если в России продолжится стагнация доходов, то в какой-то момент может начаться кризис неплатежей. Так, в частности, полагает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Михаил Хромов.

Также отметим, что с января по июнь 2018 года включительно портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1 трлн рублей. Таким образом, в настоящее время граждане РФ должны банкам 13,3 трлн рублей.

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