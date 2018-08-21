Handelsblatt: рекордный экспорт Германии угрожает другим странам

Берлин, , 13:27 — REGNUM В 2018 году Германия в третий раз подряд станет мировым лидером по показателю активного торгового баланса (т. е. немецкий экспорт значительно превышает импорт). Но это несет в себе большие опасности, пишет редактор газеты Handelsblatt Мартин Грайве 21 августа.

Если немецкий футбол не работает, то мы можем утешить себя победой в чемпионате мира по экспорту. По данным института Ifo, экспорт Германии превысит в этом году $300 млрд. Это мировой рекорд. Но торжество здесь неуместно. Тот, кто рад этому, красноречиво демонстрирует свою нехватку экономических знаний. Активный торговый баланс Германии таит опасность и для нее самой, и для других стран.

Немецкая дискуссия о высоком экспорте сбивала с толку в течение многих лет. Для либералов и консерваторов высокий профицит торгового баланса, который нужно защищать, всегда был исключительно аргументом в пользу конкурентоспособности страны. Это столь же неверно, как убеждение многих левых в том, что немецкий профицит является основной причиной долгового кризиса в Южной Европе и что, например, Греция не несет ответственности за свой кризис.

Как следует оценивать излишек немецкого экспорта? Для Германии нынешняя экономическая и демографическая фаза оправдывает создание торгового профицита. Бизнес-модель здесь основана на сильной экспортной экономике, которая поставляет машины для промышленных и развивающихся стран по всему миру. Германия с трудом добилась этой позиции и будет делать всё возможное, чтобы защитить ее.

Сила экспорта в настоящее время подпитывается ослабленной денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка. Низкий обменный курс евро делает экспорт дешевле, как раньше это делала долговременная низкая цена на нефть. Кроме того, для стареющей экономики, такой как немецкая, в основном необходимо наращивать сбережения за счет излишка экспорта — чтобы иметь возможность жить за его счет позже, когда больше людей уйдет на пенсию.

Нормальный торговый профицит составит для Германии 4−5%. Но в течение более 10 лет это будет уже чрезмерным. С 2007 года он ежегодно превышает порог в 6% каждый год.

Все, что выходит за эти пределы, Евросоюз рассматривает как угрозу своей финансовой системы. И он установил этот порог не без причины. Торговый профицит Германии неизбежно сталкивается с торговым дефицитом других стран. Этот дефицит другие страны должны финансировать сверх долга. Если их торговый дефицит продолжает расти, они накапливают все больше долга и рискуют рухнуть под его бременем. Такие примеры можно увидеть в экономической истории.

Германия, которая всегда призывает другие страны к соблюдению правил и разумной финансовой политике, игнорирует эти закономерности уже 11 лет и косвенно подталкивает других к созданию большого долга. Это не похвально для страны, которая считает себя образцовым студентом в финансовой политике.

Поэтому неудивительно, что Франция или Международный валютный фонд настоятельно призывают Германию немного уменьшить свой торговый профицит. За этим не кроются нападки на немецкую бизнес-модель и желание ослабить Германию, чтобы усилить других, как считают некоторые. На самом деле речь идет о сохранении глобальной финансовой системы и желание избежать дисбаланса с потенциально драматическими последствиями.

Сокращение активного торгового баланса было бы и в интересах Германии, поскольку высокий профицит означает то, что слишком много накоплений уходит за границу. И не всегда это имеет там смысл. И вовсе не несущественная часть немецких накоплений в последние 10 лет растворилась в воздухе. Не без основания в 2000-х годах появилось международное определение поведения немецких инвесторов: stupid german money — глупые немецкие деньги.

И еще одна теневая сторона немецкого экспорта: несмотря на опыт, много средств вкладывается в спекулятивные инвестиционные проекты за рубежом и слишком мало инвестиций в саму Германию.