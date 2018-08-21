Ак Барс Банк прокомментировал иск с требованием признать его банкротом

Казань, , 12:25 — REGNUM Пресс-служба Ак Барс Банка из Татарии прокомментировала ИА REGNUM иск физического лица, требующего признать банк банкротом, отметив, что речь идёт о распределении имущества ликвидированного юрлица.

«Исковое заявление от Ипатко Н.Ф. в ПАО «АК БАРС» БАНК касается распределения имущества ликвидированного юридического лица ООО «Восторг», в сумме 10 216,32 руб. находящихся на счетах в банке. Согласно действующему законодательству, банк может считаться банкротом только при наличии не исполненного в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с финансовой организации денежных средств. Размер суммы при этом не имеет значения. Подобное судебное решение о взыскании с банка денежных средств в пользу Ипатко Н.Ф. в банк не поступало», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 17 августа 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать несостоятельным крупнейший банк региона — ПАО «Ак Барс Банк». Истец — Наталья Ипатко выставила претензии на сумму 10 216,32 рубля. Дело к производству к настоящему моменту не принято, дата заседания по рассмотрению обоснованности претензий не назначена.

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