«Чёрная метка» для «АК Барса»: крупный банк Татарии потребовали обанкротить

Казань, , 04:37 — REGNUM В базе Арбитражного суда Татарии появился иск с требованием признать банкротом крупнейший банк республики — ПАО «Ак Барс Банк». Иск был подан физическим лицом, но пока к производству не принят и дата судебного заседания по проверке обоснованности претензий не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан физическим лицом — Натальей Ипатко 17 августа 2018 года. Сумма претензий составляет всего 10 216,32 рубля. По действующему законодательству, для возбуждения производства по делу о несостоятельности нижняя граница долга должна быть не менее 300 тыс. рублей, а задержка выплаты — свыше трёх месяцев. Исключение по сумме может быть сделано, если есть данные, которые указывают на неплатежеспособность должника или же на его недобросовестность.

Напомним, ПАО «Ак Барс Банк» работает на финансовом рынке России с 1993 года. На сегодня его региональная сеть насчитывает 244 отделения в разных городах страны. В рейтинге банков России на 1 июня 2018 года по размеру собственного капитала он занимал 13-е место, а по размеру активов — 24.

По данным на 30 июня 2018 года, крупнейшим акционером банка является некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», созданная в 1995 году указом главы региона. Доля фонда в банке — 20,4%.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчётности банка за первое полугодие 2018 года уточняется, что на начало июля его активы составляют 462,85 млрд рублей. Собственный капитал ПАО «АК Барс Банк» — 82,62 млрд рублей при оплаченном уставном капитале — 48,02 млрд рублей. Прибыль по итогам января-июня 2018 года получена «АК Барсом» в размере 1343,73 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016−2017 год в Татарии были лишены лицензии и признаны банкротами шесть банков, включая некогда крупнейший «Татфондбанк». Последний на момент банкротства на 40% принадлежал республике. В марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле был признан банкротом. К началу июля 2018 года его долги перед более чем 18,2 тыс. кредиторами, включёнными в реестр, превысили 156 млрд рублей. Одновременно с банкротным делом расследуются и уголовные дела по хищению и мошенничеству, фигурантом которых стал бывший председатель правления Роберт Мусин. Ущерб по ним превысил 50 млрд рублей.