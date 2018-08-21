В Литве возможно возвращение регулирования цен на продовольствие

Вильнюс, , 11:41 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 21 августа, в эфире национального вещателя LRT высказал своё неудовольствие высокими ценами на продукты и товары, которые в Литве выше, чем в более богатых странах ЕС. Решить этот вопрос, считает Сквернялис, можно не только увеличением конкуренции между торговцами, но и вмешательством государства.

Премьер Литвы анонсировал проверку государством договоров между поставщиками и распространителями — канцелярия правительства неоднократно критиковала крупные торговые сети за большую наценку, которую сети применяют к получаемым от поставщиков товарам. В настоящий момент более 700 магазинов по всей Литве контролирует всего пять торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.

Заказанные министерством юстиции Литвы и службой по защите прав потребителя исследования показали, что одежда и обувь в Литве одной и той же марки стоит дороже, чем в Великобритании, Испании, Польше и других странах ЕС. Аналогичная ситуация и с продуктами питания.