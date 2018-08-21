Нефтяникам могут повысить субсидии из бюджета для сохранения цен на бензин

Москва, , 10:36 — REGNUM Нефтяным компаниям в России могут увеличить размер бюджетной субсидии. Соответствующее предложение Минэнерго направило в правительство РФ. Отмечается, что в случае роста мировых цен на топливо такая мера позволит сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Читайте также: Цена бензина может взлететь ещё выше

Правительство занялось ценами на бензин, но насколько эффективно?

Пересмотреть так называемые демпфирующие надбавки правительство России может уже осенью 2018 года.

«Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре», — цитирует РБК слова источника, близкого к администрации президента РФ.

Также в сюжете: «Караул, грабят!»: в России растёт недовольство ценами на бензин

Предварительно, нефтяникам в 2019 году будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы — половина. Это составил примерно в 120 млрд рублей. При этом нефтяные компании хотят компенсировать за счёт бюджета 100% экспортной премии. Речь идет примерно о 200 млрд рублей в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стремительно начали повышаться весной 2018 года. Это произошло на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. В апреле производители подняли цены на топливо на 13% по сравнению с мартом. А уже к концу мая стоимость литра бензина составляла от 41 до 49 рублей в зависимости от марки.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на бензин в РФ могут вырасти до 45 рублей