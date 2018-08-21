Пристрой к приволжской таможне оказался самостроем: Росимуществу отказали

Нижний Новгород, , 05:35 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал Росимуществу в признании права собственности на самовольный пристрой к административному зданию Приволжской оперативной таможни. Объект незавершённого строительства общей площадью 232 кв. м в 1994 году планировался как пристрой к зданию банка «Нижегородец», но в 1997 году административное здание было передано Приволжской оперативной таможне, но на недострой документы отсутствовали. Росимущество попыталось закрепить на данный объект незавершённого строительства права собственности, но суд отказал. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спорный объект расположен на улице Большая Печерская, 43 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Ещё в апреле 1994 года мэрия распоряжением главы дала инвестиционному коммерческому банку «Нижегородец» разрешение на проектирование пристроя к зданию банка. В 1997 году административное здание и гараж банком были переданы Приволжской оперативной таможне, а в 2001 году повторно дано разрешение на проектирование, в 2004 году был разработан рабочий проект. В материалах суда уточняется, что таможней «выполнена экспертиза проектной документации на строительство». Участок, на котором в итоге возник пристрой общей площадью 232 кв. м, принадлежит Российской Федерации, но находится у таможни на праве постоянного пользования.

Спустя более десяти лет после начала строительства объекта Росимущество как представитель собственника участка попыталось через суд признать право собственности на недострой. В суде выяснилось, что объект к тому же является самостроем. Ответчиком в деле выступили мэрия Нижнего Новгорода и министерство строительства области.

В материалах дела уточняется, что «проектная документация и разрешение на строительство в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют, т. к. рабочий проект пристроя к административному зданию 43−43А по ул. Большая Печерская, разработанный проектной организацией ООО «Аквилон», не был согласован».

"Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд пришел к выводу о недоказанности истцом наличия условий для признания права собственности на самовольную постройку, а именно, что спорный объект находится в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:060105:0001, и сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечается в определении суда с уточнением, что истец не предоставил «доказательства принятия мер по легализации самовольной постройки».