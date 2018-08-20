В Узбекистане возможны сбои в национальной системе оплаты

Ташкент, , 16:06 — REGNUM С 19 по 30 августа 2018 года в Узбекистане могут возникнуть сбои в работе системы оплаты Uzcard, сообщает 20 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на компанию Uzcard.

Сбои в работе системы оплаты связаны с плановыми профилактическими работами на сети «Узбектелеком». В телекоммуникационной компании отметили, что в установленный период возможны ухудшения в работе услуг широкополосного доступа в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июля терминалы компании Uzcard начали принимать карты китайской системы UnionPay. Терминальная сеть Узбекистана насчитывает 150 тыс. POS-терминалов Uzcard.

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