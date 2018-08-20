Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:05:05 МСК

В Узбекистане возможны сбои в национальной системе оплаты

Экономика

Сбои в работе системы оплаты связаны с плановыми профилактическими работами на сети «Узбектелеком»

Ташкент, 20 августа 2018, 16:06 — REGNUM  С 19 по 30 августа 2018 года в Узбекистане могут возникнуть сбои в работе системы оплаты Uzcard, сообщает 20 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на компанию Uzcard.

Сбои в работе системы оплаты связаны с плановыми профилактическими работами на сети «Узбектелеком». В телекоммуникационной компании отметили, что в установленный период возможны ухудшения в работе услуг широкополосного доступа в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июля терминалы компании Uzcard начали принимать карты китайской системы UnionPay. Терминальная сеть Узбекистана насчитывает 150 тыс. POS-терминалов Uzcard.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане терминалы начали принимать карты китайской системы UnionPay

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить