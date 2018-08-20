ФАС России держит под контролем цены на топливо для нужд ЖКХ

Москва, , 14:37 — REGNUM В преддверии отопительного сезона Федеральная антимонопольная служба обратила внимание поставщиков топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства на недопустимость необоснованного изменения договорных условий, в том числе изменения цены на топливо, навязывания договорных условий на поставку топлива для нужд ЖКХ. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, все эти действия противоречат требованиям закона о защите конкуренции.

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В службе отметили, что предприятия ЖКХ наиболее чувствительны к изменению условий по поставкам топлива, поскольку затраты на него влияют на тариф для населения.

«ФАС России принимает к расчёту по затратам только экономически обоснованные затраты субъектов естественных монополий, пристальное внимание уделяется всем составляющим тарифа. […] любое необоснованное изменение составляющих тарифа недопустимо», — говорится в сообщении антимонопольной службе.

В ведомстве заверили, что будут пристально следить за ситуацией на рынке и применять меры антимонопольного реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, резкий скачок цен на бензин в России произошёл весной 2018 года. В апреле производители подняли цены на топливо на 13% по сравнению с мартом. К концу мая стоимость литра бензина Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 стоит порядка 44 рублей, Аи-98 — 49 рублей, дизельное топливо — почти 44 рубля. Президент РФ Владимир Путин признал факт недостаточного регулирования в сфере энергетики и назвал такое положение дел «недопустимым». Для стабилизации ситуации помимо снижения акцизов (по бензину на три тысячи, по дизтопливу на две тысячи) и заявленной отмены планировавшегося ранее дальнейшего повышения акцизов, к осени 2018 года власти пообещали предпринять дополнительные меры.

Добавим, что по оценкам ФАС, никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в 2019 году нет. Это возможно только в случае «потрясений» на мировых рынках нефти.

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