Летний эффект воды и мороженого: почему снижается средний чек россиян

Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Снижение размера среднего чека происходит летом каждого года, это связано с тем, что растет количество «мелких» покупок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 августа, генеральный директор торговой сети «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя данные холдинга «Ромир» о снижении среднего чека россиян в июле 2018 года до двухлетнего минимума.

Как сообщалось ранее, по данным «Ромир», средний чек жителей России за один поход в магазин в июле снизился на 3,3% в сравнении с июнем и составил 496 рублей. Размер среднего чека снижается четвертый месяц подряд и достиг уровня весны 2016 года.

Такое снижение происходит каждый год. В июне средний чек меньше, чем в мае, в июле — меньше, чем в июне, в августе — еще меньше. Только к концу последнего летнего месяца ситуация начинает стабилизироваться.

Причины простые: общее число чеков остается прежним, а доля «мелких» покупок растет. Люди заходят в магазин на минуту — купить воды или мороженого. При этом чеков не становится больше, потому что часть людей находятся в отпуске. Отсюда снижение среднего показателя.

Если анализировать ситуацию без учета сезонного эффекта, то можно сказать, что в последние месяцы размер среднего чека растет, но едва заметно. Денег у людей больше не становится. Они все чаще покупают не в одном, а в нескольких магазинах, используя акции и скидки.