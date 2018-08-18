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Канада надеется на перезаключение НАФТА

Экономика

Канадское правительство будет «неустанно работать» для перезаключения соглашения

Оттава, 18 августа 2018, 04:16 — REGNUM  Правительство Канады верит в возможность перезаключить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с США и Мексикой, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

Фриланд отметила, что канадское правительство будет «неустанно работать» для перезаключения соглашения. В заявлении также говорится, что глава МИД Канады провел телефонные переговоры с участниками канадского Совета по НАФТА и торговыми представителями страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стартовали переговоры по НАФТА между Мексикой и США без участия Канады. На следующий день, 3 августа, министр экономики Мексики Идельфонсо Гуахардо заявил, что новое соглашение по НАФТА может появиться к концу августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономики Мексики: Сделка по НАФТА будет к концу августа

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НАФТА
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