Пятница, 17 Августа 2018 года
21:14:22 МСК

В Казахстане запретят импорт российского бензина на три месяца

Экономика

Запрет распространяется на бензины марки 92-й и 98-й

В Казахстане запретят импорт российского бензина на три месяца
Pavlofox
Транспортировка бензина

Астана, 17 августа 2018, 20:28 — REGNUM  С 25 августа будет ограничен на три месяца импорт бензина из России в Казахстан. Соответствующий приказ министерства энергетики 17 августа опубликовала газета «Казахстанская правда».

Согласно документу, запрет распространяется на 92-й и 98-й бензины, перевозимые железнодорожным транспортом. В министерстве энергетики Казахстана запрет связывают с профицитом бензина, производимого НПЗ Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, о запрете импорта российского бензина на официальном уровне в Казахстане стали говорить в мае. Однако этот вопрос постоянно откладывался. 7 августа заместитель министра энергетики республики Болат Акчулаков заявил, что запрет вступит в силу в августе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане в августе планируют запретить импорт российского бензина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить