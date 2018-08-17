В ЛНР открыли первую государственную типографию

Луганск, , 15:45 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) заработала первая государственная типография, заявил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, сообщает 17 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, четыре года в ЛНР не было государственной типографии — и, вот, теперь появилась. Типографию открыли в Луганске на базе одной из закрывшихся в 2014 году типографий. Предприятие начнет печатать книги, в том числе учебники истории для школ. Мощность типографии — около 150 тыс. газет за смену, работа происходит на двух линиях. Ожидается, что цена в гостипографии будет на 10−20% ниже, чем у частных компаний.

Напомним, ранее глава представительского центра Донецкой Народной Республики (ДНР) Маурицио Марроне представил книги о гражданской войне в Донбассе, изданные в Италии.